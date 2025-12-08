Nuit de la lecture Villes et campagnes Brumath

Nuit de la lecture Villes et campagnes

9 rue Jacques Kablé Brumath Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

2026-01-23

Vous pourrez déambuler dans la médiathèque, découvrir différents textes lus à haute voix et participer à un jeu en équipe.

La médiathèque Les Triboques participe à nouveau à la Nuit de la lecture. Proposée par le ministère de la Culture, cet événement national permet de découvrir ou redécouvrir la médiathèque, plongée dans une ambiance nocturne.

En 2026, nous aurons le plaisir de vous retrouver le 23 janvier à 20h pour des lectures autour du thème Villes et campagnes . Vous pourrez alors déambuler dans la médiathèque, découvrir différents textes lus à haute voix et participer à un jeu en équipe.

9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

You can wander around the media library, discover different texts read aloud and take part in a team game.

