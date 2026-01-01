NUIT DE LA LECTURE Villes et Campagnes Médiathèque de Mayenne Mayenne

NUIT DE LA LECTURE Villes et Campagnes

Médiathèque de Mayenne 396 rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

10e édition de la Nuit de la Lecture

Venez profiter de la Nuit de la lecture à la médiathèque de Mayenne, cette année le thème sera Villes et campagnes , au programme de cette journée braderie, ateliers, spectacles… .

Médiathèque de Mayenne 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71

English :

10th edition of the Night of Reading

