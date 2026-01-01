Nuit de la lecture Villes et campagnes Nérac
Nuit de la lecture Villes et campagnes Nérac samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture Villes et campagnes
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 20:30:00
Date(s) :
2026-01-24
À l’occasion de la Nuit de la lecture, partez pour une balade pédestre dans la ville de Nérac. Guidée par Guy Planès, raconteur de pays, cette promenade sera suivie de lectures à voix haute animées par des bénévoles. Une invitation à écouter les mots autrement, à travers les rues et les lieux du quotidien, pour un moment convivial et culturel à partager en famille.
Départ de la balade pedestre à 17h30 de la médiathèque.
Lectures à 19h RDV Rue Séderie au local de la brocante solidaire.
Animations dans la limite des places disponibles. .
Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la lecture Villes et campagnes Nérac a été mis à jour le 2026-01-07 par OT de l’Albret