Nuit de la lecture Villes et campagnes

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

Date(s) :

2026-01-24

À l’occasion de la Nuit de la lecture, partez pour une balade pédestre dans la ville de Nérac. Guidée par Guy Planès, raconteur de pays, cette promenade sera suivie de lectures à voix haute animées par des bénévoles. Une invitation à écouter les mots autrement, à travers les rues et les lieux du quotidien, pour un moment convivial et culturel à partager en famille.

Départ de la balade pedestre à 17h30 de la médiathèque.

Lectures à 19h RDV Rue Séderie au local de la brocante solidaire.

Animations dans la limite des places disponibles. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de la lecture Villes et campagnes Nérac a été mis à jour le 2026-01-07 par OT de l’Albret