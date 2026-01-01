Nuit de la lecture Villes et campagnes Bibliothèque Saint-Philibert

Nuit de la lecture Villes et campagnes

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

À la bibliothèque, le public pourra participer à des animations originales pour petits et grands

Atelier créatif consacré à la création d’une ville imaginaire,

Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans

Jeux de société, course de tracteurs à pédales

– Spectacle Les champs modernes de et par Caroline Avenel. Un récit pour adolescents et adultes autour de la transformation du monde rural. .

Bibliothèque 2 Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne

