Nuit de la lecture Villes et campagnes Bibliothèque Saint-Philibert
Nuit de la lecture Villes et campagnes Bibliothèque Saint-Philibert samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture Villes et campagnes
Bibliothèque 2 Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 18:00:00
Date(s) :
2026-01-24
À la bibliothèque, le public pourra participer à des animations originales pour petits et grands
Atelier créatif consacré à la création d’une ville imaginaire,
Lectures d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans
Jeux de société, course de tracteurs à pédales
– Spectacle Les champs modernes de et par Caroline Avenel. Un récit pour adolescents et adultes autour de la transformation du monde rural. .
Bibliothèque 2 Rue Jean-François Gouzer Saint-Philibert 56470 Morbihan Bretagne +33 2 40 78 88 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nuit de la lecture Villes et campagnes
L’événement Nuit de la lecture Villes et campagnes Saint-Philibert a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon