Nuit de la lecture Villes et campagnes Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue Saint-Yrieix-la-Perche

Nuit de la lecture Villes et campagnes

Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue 16 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10e édition sur le thème Villes et campagnes . On vous donne RDV avec une ouverture exceptionnelle de la médiathèque jusqu’à 18h30 ! Au programme 17h, Quiz (à partir de 15 ans). Entre rues animées et chemins de traverse, la ville et la campagne ont toujours inspiré les artistes. À travers ce quiz, explorez leurs représentations dans la littérature, le cinéma et la musique. Romans célèbres, films marquants, chansons incontournables… saurez-vous reconnaître ces œuvres et leurs univers ?

17h15. Lectures et jeu sonore (pour les 4-8 ans). Entre lectures et jeu sonore, explorez les ambiances de la ville et de la campagne à travers les mots et les sons. Écoutez, imaginez, devinez… et laissez-vous porter ! .

Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue 16 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 79 bibliotheque@saint-yrieix.fr

