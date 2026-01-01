Nuit de la lecture Rue de Châtelet Vimoutiers
Nuit de la lecture Rue de Châtelet Vimoutiers vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture
Rue de Châtelet Médiathèque de Vimoutiers Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 18:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
À l’occasion des Nuits de la lecture, participez à une soirée placée sous le signe des mots et de la convivialité.
Thème de la soirée Villes et campagnes
> Pour les enfants et adultes des espaces dédiés pour que chacun profite pleinement des lectures
> Histoires contées et lectures croisées
> Accès libre toute la soirée
>Un rendez-vous convivial verre de l’amitié offert. Plaids, coussins et doudous bienvenus pour être confortablement installés et profiter du moment !
Venez écouter, découvrir, rêver dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture ! .
Rue de Châtelet Médiathèque de Vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36
