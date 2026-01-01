Nuit de la lecture Rue de Châtelet Vimoutiers

Nuit de la lecture

Rue de Châtelet Médiathèque de Vimoutiers Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

À l’occasion des Nuits de la lecture, participez à une soirée placée sous le signe des mots et de la convivialité.

Thème de la soirée Villes et campagnes

> Pour les enfants et adultes des espaces dédiés pour que chacun profite pleinement des lectures

> Histoires contées et lectures croisées

> Accès libre toute la soirée

>Un rendez-vous convivial verre de l’amitié offert. Plaids, coussins et doudous bienvenus pour être confortablement installés et profiter du moment !

Venez écouter, découvrir, rêver dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la lecture ! .

Rue de Châtelet Médiathèque de Vimoutiers Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit de la lecture

L’événement Nuit de la lecture Vimoutiers a été mis à jour le 2026-01-13 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault