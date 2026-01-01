Nuit de la lecture Vittel
Nuit de la lecture Vittel samedi 24 janvier 2026.
402 Rue Saint Nicolas Vittel Vosges
Samedi 2026-01-24 17:00:00
2026-01-24 20:00:00
2026-01-24
NUIT DE LA LECTURE
A la nuit tombée, venez profiter des animations gratuites de la médiathèque de 17h à 20h lecture, théâtre, jeux…
Ouverture exeptionnelle de la médiathèque de 10h à 20hEnfants
402 Rue Saint Nicolas Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53 mediatheque@ville-vittel.fr
English :
READING NIGHT
When night falls, come and enjoy free entertainment at the multimedia library from 5pm to 8pm: reading, theater, games…
Special opening of the media library from 10am to 8pm
