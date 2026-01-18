Nuit de la lecture Voyage en BD La Bib Villeneuve-sur-Lot
Nuit de la lecture Voyage en BD La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture Voyage en BD
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Rencontre avec Troubs, auteur illustrateur et grand voyageur, qui nous guidera à travers son univers littéraire au gré de ses voyages.
A partir de 15 ans.
Plus de renseignements par téléphone.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02
English : Nuit de la lecture Voyage en BD
Meet Troubs, author, illustrator and world traveler, who will guide us through his literary universe as he travels.
Ages 15 and up.
Further information by phone.
