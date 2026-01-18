Nuit de la lecture Voyage en BD La Bib Villeneuve-sur-Lot

Nuit de la lecture Voyage en BD

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2026-01-24

Rencontre avec Troubs, auteur illustrateur et grand voyageur, qui nous guidera à travers son univers littéraire au gré de ses voyages.

A partir de 15 ans.

Plus de renseignements par téléphone.

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

English : Nuit de la lecture Voyage en BD

Meet Troubs, author, illustrator and world traveler, who will guide us through his literary universe as he travels.

Ages 15 and up.

Further information by phone.

