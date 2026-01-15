Nuit de la lecture Wangenbourg-Engenthal

Nuit de la lecture

Mercredi 21 janvier au samedi 24 janvier aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Expositions d’aquarelles et de dessins paysages urbains et ruraux, d’ici ou d’ailleurs de Jean Sittler

Vendredi 23 janvier de 16h à 18h Compose une fresque géante

En détournant l’histoire du Rat des villes et du Rat des champs, compose la fresque géante de la fourmi des villes et la fourmi des champs .

Choisis ton équipe ville ou campagne ?

Réfléchis à l’architecture, à la création et à l’aménagement des espaces, réfléchis aux moyens de transport etc…

Des livres seront à ta disposition pour t’aider à penser les territoires.

Avec ton équipe, réponds aux besoins des humains en reproduisant la ville et la campagne sur une fresque géante de plusieurs mètres.

A partir de 5 ans.

Samedi 24 janvier de 10h à 11h

Villes et campagnes de XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.

Lectures d'extraits de théâtre classique sur la Place de la 5ème armée.

43 rue du Général de Gaulle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 38 44 bibliotheque.wangenbourg@ora¿nge.fr

