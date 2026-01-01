Nuit de la lecture Westhouse
Nuit de la lecture Westhouse samedi 24 janvier 2026.
Nuit de la lecture
268 rue des agriculteurs Westhouse Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Rat des champs ou rat des villes ? Pourquoi choisir ?! Venez savourer une sélection d’histoires autour de cette thématique. .
268 rue des agriculteurs Westhouse 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 92 47 20 bibliotheque.westhouse@gmail.com
