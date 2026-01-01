Nuit de la lecture Wissembourg

Nuit de la lecture

[NUIT DE LA LECTURE] Diverses animations autour de la lecture jeu de société et atelier.

Dans le cadre de la nuit de la lecture, des élèves représenteront leur école aux Petits Champions de la Lecture .

Participez à un jeu de plateau à la manière du Monopoly autour des bâtiments wissembourgeois.

Prenez part à un atelier avec un illustrateur autour des différences des villes et des villages.

Remise des prix pour les défis lectures jeunes et adultes.

6 rue des Écoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 68 16 00 70 contact@mediatheque-wissembourg.fr

English :

[NUIT DE LA LECTURE] Various reading activities: board games and workshops.

