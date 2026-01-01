Nuit de la lecture Wittisheim
Nuit de la lecture Wittisheim mardi 20 janvier 2026.
Nuit de la lecture
3 place de la Mairie Wittisheim Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-01-20 18:15:00
2026-01-20
Animations, heure du conte et apéritif participatif
Heure du conte et coloriage brico pour les enfants, apéritif participatif .
3 place de la Mairie Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08 mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr
English :
Animations, story time and participatory aperitif
L’événement Nuit de la lecture Wittisheim a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme du Grand Ried