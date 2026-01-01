Nuit de la lecture Wittisheim

Nuit de la lecture

Début : Mardi 2026-01-20 18:15:00

fin : 2026-01-20

Animations, heure du conte et apéritif participatif

Heure du conte et coloriage brico pour les enfants, apéritif participatif .

3 place de la Mairie Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 87 08 mediatheque.grandried@ried-marckolsheim.fr

English :

Animations, story time and participatory aperitif

