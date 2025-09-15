Nuit de la lecture Workshop « son binaural » Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Nuit de la lecture Workshop « son binaural » Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor samedi 24 janvier 2026.

Nuit de la lecture Workshop « son binaural »

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Avec Lucie Hardoin, cheffe opératrice du son et enseignante, initiez-vous aux technologies binaurales méthodes de prise de son, synthèse sonore 3D, domaines d’application…

Une présentation ponctuée d’expériences immersives (balades, fictions , performances)et d’une démonstration interactive. .

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit de la lecture Workshop « son binaural » Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André