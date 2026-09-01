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AGENDA · Montargis

Nuit de la Marina Montargis

samedi 19 septembre 2026 · Montargis

Nuit de la Marina Montargis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Nuit de la Marina

Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Nuit de la Marina
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, habitants, visiteurs et curieux seront invités à redécouvrir les quais et l’ambiance du port à la tombée de la nuit, lors d’une promenade musicale et conviviale au fil de l’eau.
Une fanfare accompagnera cette déambulation festive, tandis qu’un espace de restauration et une buvette permettront à chacun de profiter pleinement de la soirée.   .

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 02 02 

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English :

Marina Night

L’événement Nuit de la Marina Montargis a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MONTARGIS

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