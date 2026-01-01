Nuit de la médiathèque Médiathèque Samuel Paty Moulins

Nuit de la médiathèque

Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 00:00:00

2026-01-24

À l’occasion des Nuits de la lecture, la Médiathèque Samuel Paty de Moulins ouvre grand ses portes pour une soirée festive sur le thème de l’édition 2026 Villes et campagnes .

Médiathèque Samuel Paty 8 place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 51 00 00 mediatheque@agglo-moulins.fr

English :

For the Nuits de la lecture, the Samuel Paty multimedia library in Moulins opens its doors for a festive evening on the 2026 theme of Towns and Countryside .

