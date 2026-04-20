Pujo-le-Plan

Nuit de la Passem

Pujo-le-Plan Landes

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Pujo-le-Plan s’illumine pour le passage de la Passem ! Rejoignez le Comité des Fêtes pour une soirée exceptionnelle célébrant la langue occitane dans une ambiance festive et solidaire.

Pujo-le-Plan s’illumine pour le passage de la Passem ! Rejoignez le Comité des Fêtes pour une soirée exceptionnelle célébrant la langue occitane dans une ambiance festive et solidaire.

Au programme un grand relais ouvert à tous — coureurs, marcheurs, petits et grands — sans chronomètre, juste pour le plaisir du partage. Avant l’effort, profitez du repas convivial confit de canard croustillant pour les adultes et menu adapté pour les enfants.

L’animation sera assurée par le duo Nat & Olivier, tandis que des structures gonflables raviront les plus jeunes. Que vous participiez au relais ou veniez encourager les coureurs, l’émotion sera au rendez-vous !

Sur inscription avant le 30 Avril. .

Pujo-le-Plan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 54 43 43

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English : Nuit de la Passem

Pujo-le-Plan lights up for the Passem! Join the Comité des Fêtes for an exceptional evening celebrating the Occitan language in a festive and supportive atmosphere.

L’événement Nuit de la Passem Pujo-le-Plan a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Landes d’Armagnac