Nuit de la Philo Médiathèque Lavardac

Médiathèque 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac

La Nuit de la Philo débarque à la Médiathèque de Lavardac !

Rendez-vous le samedi 28 février à 19h pour une soirée exceptionnelle animée par Philippe Buisine.

Venez réfléchir, discuter et échanger en toute simplicité.

Penser, c’est dire non. On vous attend nombreux pour dire oui au débat !

en partenariat avec la bibliothèque de Barbaste. .

