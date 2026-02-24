Nuit de la Philo Médiathèque Lavardac

Nuit de la Philo Médiathèque Lavardac samedi 28 février 2026.

Médiathèque 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac Lot-et-Garonne

La Nuit de la Philo débarque à la Médiathèque de Lavardac !
Rendez-vous le samedi 28 février à 19h pour une soirée exceptionnelle animée par Philippe Buisine.
Venez réfléchir, discuter et échanger en toute simplicité.
Penser, c’est dire non. On vous attend nombreux pour dire oui au débat !
en partenariat avec la bibliothèque de Barbaste.   .

Médiathèque 53 Avenue du Général de Gaulle Lavardac 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 31 57 

