Nuit de la poésie Théâtres romains de Lyon L’Odéon Lyon 5e Arrondissement

Nuit de la poésie

Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Clara Ysé invite Angélica Liddell, Abdullah Miniawy, Laura Vazquez… Imaginée par la chanteuse, compositrice et autrice Clara Ysé, la Nuit de la Poésie dessine un espace où mots et musique circulent en liberté.

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Théâtres romains de Lyon L’Odéon 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Clara Ysé invites Angélica Liddell, Abdullah Miniawy, Laura Vazquez… Created by singer-songwriter Clara Ysé, the Nuit de la Poésie is a space where words and music circulate freely.

L’événement Nuit de la poésie Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme