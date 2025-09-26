Nuit de la Recherche Bibliothèque Francophone Multimédia Centre-ville Limoges Limoges

Rue François Mitterrand Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-09-26

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

La Nuit de la Recherche, organisée conjointement par l’Université de Limoges et Récréasciences est un événement unique qui plonge le grand public au cœur des sciences et de la recherche.

Une centaine de chercheurs de toutes disciplines (Scientibus, OMIJV, Jurist’Plus, E2Lim, Maison de l’Europe, HAVAE, Récréasciences, RESINFIT, Geolab, Imagine, IRCER, Cinerg’é-santé, Association our la Vulgarisation Scientifique en Limousin, Laboration de Pharmacologie et de Transplantation) interviendront au cours de la soirée. Au programme, plus de 20 animations conçues pour mêler découverte scientifique et amusement ateliers, escape game, conférences, expositions…

Inscriptions gratuite en ligne (en lien). .

Rue François Mitterrand Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 42 36 89

