Nuit de la Recherche Route de la Corniche Hendaye
vendredi 25 septembre 2026 · Route de la Corniche · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Nuit de la Recherche
Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Sur réservation.
La Nuit de la Recherche, organisée par Science Odyssée Pays Basque, l’UPPA et l’Académie des sciences, transforme le Château Observatoire Abbadia le temps d’une soirée en véritable “château de la recherche”.
Le public y rencontre des chercheuses et chercheurs à travers des formats immersifs, ludiques et participatifs pour découvrir la recherche autrement.
Les espaces du Château
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• L’Océan dessus–dessous
• Chroniques d’ici
• Tour des Apprentis Chercheur
• L’expérience “Fun Facts”
• Le Buffet des Chercheurs
• Une nuit au château conte mathématique
• Extérieur devant entrée du château exposition BD Ebullition
• Visite façades du château .
Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saps@univ-pau.fr
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English : Nuit de la Recherche
L’événement Nuit de la Recherche Hendaye a été mis à jour le 2026-08-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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