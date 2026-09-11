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Nuit de la Recherche Route de la Corniche Hendaye

vendredi 25 septembre 2026 · Route de la Corniche · Hendaye

Nuit de la Recherche Route de la Corniche Hendaye

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Route de la Corniche
Adresse
Château-Observatoire Abbadia
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Nuit de la Recherche

Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 22:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Sur réservation.

La Nuit de la Recherche, organisée par Science Odyssée Pays Basque, l’UPPA et l’Académie des sciences, transforme le Château Observatoire Abbadia le temps d’une soirée en véritable “château de la recherche”.

Le public y rencontre des chercheuses et chercheurs à travers des formats immersifs, ludiques et participatifs pour découvrir la recherche autrement.

Les espaces du Château
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• L’Océan dessus–dessous
• Chroniques d’ici
• Tour des Apprentis Chercheur
• L’expérience “Fun Facts”
• Le Buffet des Chercheurs
• Une nuit au château conte mathématique
• Extérieur devant entrée du château exposition BD Ebullition
• Visite façades du château   .

Route de la Corniche Château-Observatoire Abbadia Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   saps@univ-pau.fr

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English : Nuit de la Recherche

L’événement Nuit de la Recherche Hendaye a été mis à jour le 2026-08-26 par Hendaye Tourisme & Commerce

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