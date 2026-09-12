Nuit de la recherche Rue du 6ème RPIMa Mont-de-Marsan
jeudi 24 septembre 2026 · Rue du 6ème RPIMa · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Nuit de la recherche
Rue du 6ème RPIMa Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 17:00:00
fin : 2026-09-24 21:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Cette manifestation est organisée par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et par le centre de culture scientifique technique et industrielle Lacq Odyssée / Science Odyssée, en collaboration avec la Médiathèque Philippe Labeyrie et l’agglomération de Mont-de-Marsan.
Les conférences de la soirée
Tout au long de la soirée, assistez à des conférences sur différentes thématiques présentées par des chercheurs de l’UPPA.
18h00 Enfance et pratique sportive
Une conférence proposée par Esteban Bigot, doctorant en STAPS au laboratoire Mouvement, Équilibre, Performance, Santé (MEPS) sur le campus d’Anglet de l’UPPA.
Entre capacités remarquables et vulnérabilités liées au développement, découvrons les bénéfices et les points de vigilance qui accompagnent la pratique sportive chez le jeune.
19h00 Safari cosmique les objets du ciel profond
Une conférence présentée par .
Rue du 6ème RPIMa Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Nuit de la recherche
L’événement Nuit de la recherche Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
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