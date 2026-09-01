Nuit de la recherche Corderie Royale Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Nuit de la recherche

Corderie Royale BP 50108 Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Une conférence mêlant musique et océans !

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Corderie Royale BP 50108 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com

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English : Research Night

A conference combining music and the oceans!

L’événement Nuit de la recherche Rochefort a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan