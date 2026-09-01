AGENDA · Rochefort
Nuit de la recherche Corderie Royale Rochefort
vendredi 25 septembre 2026 · Corderie Royale · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Nuit de la recherche
Corderie Royale BP 50108 Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Une conférence mêlant musique et océans !
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Corderie Royale BP 50108 Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 01 90 contact@corderie-royale.com
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English : Research Night
A conference combining music and the oceans!
L’événement Nuit de la recherche Rochefort a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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