Nuit de la Saint Jean Omonville-la-Rogue La Hague 28 juin 2025 20:30

Manche

Nuit de la Saint Jean Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Venez vivre une soirée chaleureuse et féérique placée sous le signe de la convivialité. Chacun sera invité à entrer dans la danse lors du bal folk organisé au milieu de la cour du manoir. A la tombée de la nuit, la soirée se poursuivra dans un champ proche avec la Compagnie Manda Light et son spectacle Anima. Enfin, la clôture se fera autour de l’embrasement du bucher de la Saint Jean animé de chants traditionnels normands.

De 16h à 18h p’tit bal pour les enfants avec les Goublins et la Hague-Vaten

20h30 bal folk avec les Goublins et la Hague-Vaten

22h30 spectacle anima par la Compagnie Manda Light (durée 40mn)

23h15 feu de la Saint Jean avec la Hague-Vaten

A partir de 20h30 Entrée libre Grillades, frites, dessert, buvette. Possibilité de manger sur place, dans une am-biance de guinguette de village

Omonville-la-Rogue Le Tourp, Maison de la Hague

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 01 85 89

English : Nuit de la Saint Jean

Come and enjoy a warm and magical evening of conviviality. Everyone is invited to join in the dancing at the folk ball in the courtyard of the manor house. As night falls, the evening continues in a nearby field with Compagnie Manda Light and their Anima show. Finally, the evening closes with the lighting of the St. John?s bonfire, accompanied by traditional Norman songs.

4 pm to 6 pm: « p?tit bal » for children with Les Goublins and La Hague-Vaten

8:30pm: folk dance with Les Goublins and La Hague-Vaten

10:30pm: animated show by Compagnie Manda Light (40mn)

11:15pm: Saint John’s bonfire with Hague-Vaten

From 8.30pm ? Free admission ? Grilled meats, French fries, dessert and refreshments. Possibility of eating on site, in a village guinguette atmosphere

German :

Erleben Sie einen warmen und märchenhaften Abend im Zeichen der Geselligkeit. Jeder ist eingeladen, beim Bal Folk im Innenhof des Herrenhauses mitzutanzen. Bei Einbruch der Dunkelheit wird der Abend auf einem nahegelegenen Feld mit der Compagnie Manda Light und ihrer Show Anima fortgesetzt. Den Abschluss bildet das Anzünden des Johannisfeuers mit traditionellen normannischen Liedern.

Von 16 bis 18 Uhr: « p?tit bal » für Kinder mit den Goublins und Hague-Vaten

20:30 Uhr: Folk-Ball mit Les Goublins und La Hague-Vaten

22.30 Uhr: Anima-Show der Compagnie Manda Light (Dauer 40 Min.)

23.15 Uhr: Johannisfeuer mit der Hague-Vaten

Ab 20.30 Uhr ? Eintritt frei ? Gegrilltes, Pommes frites, Dessert, Getränkestand. Möglichkeit, vor Ort zu essen, in der Am-biance einer Dorfguinguette

Italiano :

Venite a godervi una calda e magica serata di convivialità. Tutti sono invitati a partecipare alle danze del ballo popolare nel cortile della casa padronale. Al calar della sera, la serata proseguirà in un campo vicino con la compagnia Manda Light e il suo spettacolo Anima. Infine, la serata si concluderà con l’accensione del falò di San Giovanni, accompagnata da canti tradizionali normanni.

Dalle 16.00 alle 18.00: danza per bambini con Les Goublins e La Hague-Vaten

20.30: danza popolare con Les Goublins e La Hague-Vaten

ore 22.30: spettacolo di animazione della Compagnia Manda Light (40 minuti)

ore 23.15: falò di San Giovanni con La Hague-Vaten

Dalle 20.30 ? Ingresso gratuito ? Grigliate, patatine, dolci e rinfreschi. Possibilità di mangiare sul posto, in un’atmosfera da guinguette di paese

Espanol :

Venga a disfrutar de una cálida y mágica velada de convivencia. Todo el mundo está invitado a participar en el baile folclórico en el patio de la casa solariega. Al caer la noche, la velada continuará en un campo cercano con la compañía Manda Light y su espectáculo Anima. Por último, la velada concluirá con la quema de la hoguera de San Juan, acompañada de canciones tradicionales normandas.

De 16:00 a 18:00: baile infantil con Les Goublins y La Hague-Vaten

20.30 h: baile folclórico con Les Goublins y La Hague-Vaten

22.30 h: espectáculo de animación de la compañía Manda Light (40 minutos)

23.15 h: hoguera de San Juan con La Hague-Vaten

A partir de las 20.30 h ? Entrada gratuita ? Carne a la parrilla, patatas fritas, postre y refrescos. Posibilidad de comer in situ, en un ambiente de guinguette de pueblo

