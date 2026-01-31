Nuit de la Saint Patrick Rue Vincent Jezequel Le Relecq-Kerhuon

Nuit de la Saint Patrick

Astrolabe Le Relecq-Kerhuon Finistère

2026-03-28 19:00:00

2026-03-28

PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE

Première partie Skelligh

Ce groupe vous fera partager toute la vivacité et l’énergie de la musique irlandaise tout en mettant en valeur les émotions mélancoliques qu’elle provoque.

Deuxième partie Shenanigans & Souffle Celtic

Shenanigans est un groupe de musique irlandaise formé à Rouen en 2022 par Martial (flûte) Lucas (guitare), Simon (bouzouki/banjo) et Justine (contrebasse). Le projet naît de leur passion commune pour la musique traditionnelle irlandaise. Provenant d’horizons différents, leurs musicalités propres se trouvent rassemblées pour donner vie à des mélodies dansantes et énergiques. Souffle Celtic est une troupe de danse irlandaise basée en Normandie, près du Havre.

Informations pratiques

– Buvette et petite restauration sur place

– Billetterie sur place 5€ 8€

– Gratuit pour les moins de 12 ans .

+33 2 98 28 61 31

