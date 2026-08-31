Informations pratiques

Tours

Nuit de la science La recherche passe à table

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02 21:00:00

Date(s) :

2026-10-02

La Villa Rabelais vous ouvre ses portes pour échanger, goûter, découvrir l’alimentation sous un angle nouveau.

Dans une ambiance conviviale et profitant de l’écrin de la Villa Rabelais, Maison des Cultures Gastronomiques, venez rencontrer biologiste, archéologue, sociologue, historien.ne…

La Villa Rabelais vous ouvre ses portes pour échanger, goûter, découvrir l’alimentation sous un angle nouveau.

Dans une ambiance conviviale et profitant de l’écrin de la Villa Rabelais, Maison des Cultures Gastronomiques, venez rencontrer biologiste, archéologue, sociologue, historien.ne… pour partager leur goût et les saveurs de leur recherche. Autour d’un verre, vous pourrez échanger avec elles et eux pour découvrir leur quotidien, leurs méthodes de recherche et des sujets passionnants liés à l’alimentation. Dégustations étonnantes et démonstrations seront également au programme !

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de l’événement .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire sophie.lamotte@univ-tours.fr

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English :

Villa Rabelais welcomes you to exchange ideas, taste new foods, and discover cuisine from a new perspective.

In a friendly atmosphere and surrounded by the beautiful setting of Villa Rabelais, the House of Gastronomic Cultures, come meet biologists, archaeologists, sociologists, historians, and more…

L’événement Nuit de la science La recherche passe à table Tours a été mis à jour le 2026-08-31 par Tours Val de Loire Tourisme