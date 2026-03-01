Nuit de la soudure Rue d’Alençon Cholet
Nuit de la soudure Rue d’Alençon Cholet vendredi 6 mars 2026.
Nuit de la soudure
Rue d’Alençon Atelier des Carnavaliers Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:00:00
fin : 2026-03-06 06:00:00
Date(s) :
2026-03-06 2026-03-07
Les carnavaliers vous accueillent dans leur hangar pour créer une sculpture avec de la ferraille de récupération. .
Rue d’Alençon Atelier des Carnavaliers Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire carnavalierscholetais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nuit de la soudure Cholet a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de tourisme du Choletais