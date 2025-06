Nuit de la Voyance + Soirée dansante + Finale du Top 14 Zone commerciale Capvern Capvern 28 juin 2025 19:30

Hautes-Pyrénées

Nuit de la Voyance + Soirée dansante + Finale du Top 14 Zone commerciale Capvern CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

partir de 19h30 Formule bar ou restaurant

Une soirée magique, intuitive et festive, portée par les énergies lumineuses de l’été.

Consultations de voyance gratuites avec Patricia Catelin (ordre d’arrivée) Entrée libre

Plat des Oracles 15 € Consommation dès 5 €

L’été symbolise la clarté, la confiance et les révélations… laissez-vous guider !

CÔTÉ PISTE SOIRÉE DANSANTE

La Nuit des Générations De 70 à aujourd’hui

Avec DJette Fanny, une ambiance rythmée et festive à travers 4 décennies de tubes !

Piste en feu, bonne humeur et danse intergénérationnelle jusqu’à tard dans la nuit !

FINALE DU TOP 14 RUGBY

Retransmission en direct dans une salle indépendante, avec son intégral pour vibrer pleinement avec le match !

Idéal pour les amateurs de rugby qui veulent suivre la finale tout en profitant de l’ambiance de La Siesta.

Informations au 06 95 96 53 45

.

Zone commerciale Capvern CAPVERN

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 96 24

English :

from 7.30pm ? Bar or restaurant formula

A magical, intuitive and festive evening, carried by the luminous energies of summer.

Free clairvoyance consultations with Patricia Catelin (in order of arrival) Free admission

Oracles dish 15 ? Drinks from 5 ?

Summer symbolizes clarity, confidence and revelations? let us guide you!

TRACK SIDE ? DANCE PARTY

The Night of Generations ? From 70 to today

With DJette Fanny, a rhythmic and festive atmosphere through 4 decades of hits!

The track is on fire, the mood is up, and intergenerational dancing goes on late into the night!

TOP 14 FINAL ? RUGBY

Live coverage in a separate venue, with full sound, so you can enjoy the match to the full!

Ideal for rugby fans who want to follow the final while enjoying the atmosphere at La Siesta.

Information on 06 95 96 53 45

German :

ab 19:30 Uhr ? Formel Bar oder Restaurant

Ein magischer, intuitiver und festlicher Abend, der von den leuchtenden Energien des Sommers getragen wird.

Kostenlose Wahrsagerberatungen mit Patricia Catelin (Reihenfolge des Eintreffens) Freier Eintritt

Platte der Orakel: 15 ? Verzehr ab 5 ?

Der Sommer steht für Klarheit, Vertrauen und Offenbarungen… lassen Sie sich führen!

AUF DER PISTE ? TANZABEND

Die Nacht der Generationen ? Von den 70ern bis heute

Mit DJette Fanny, einer rhythmischen und festlichen Atmosphäre, die durch vier Jahrzehnte voller Hits führt!

Piste in Flammen, gute Laune und generationsübergreifendes Tanzen bis spät in die Nacht!

FINALE DER TOP 14 ? RUGBY

Live-Übertragung in einem unabhängigen Raum mit vollem Sound, damit Sie voll und ganz mit dem Spiel mitfiebern können!

Ideal für Rugby-Fans, die das Finale verfolgen und gleichzeitig die Atmosphäre von La Siesta genießen möchten.

Informationen unter 06 95 96 53 45

Italiano :

dalle 19.30 ? Opzione bar o ristorante

Una serata magica, intuitiva e festosa, trasportata dalle energie luminose dell’estate.

Consulti di chiaroveggenza gratuiti con Patricia Catelin (in ordine di arrivo) Ingresso libero

Piatto degli Oracoli: 15 ? Bevande a partire da 5 ?

L’estate simboleggia chiarezza, fiducia e rivelazioni: lasciatevi guidare!

LATO PISTA ? FESTA DI DANZA

La notte delle generazioni? Dagli anni ’70 a oggi

Con DJette Fanny, un’atmosfera ritmica e festosa attraverso 4 decenni di successi!

La pista si infiammerà di buon umore e di balli intergenerazionali fino a notte fonda!

FINALE TOP 14 ? RUGBY

Copertura in diretta in una sede separata, con audio completo per godersi appieno la partita!

Ideale per gli appassionati di rugby che vogliono seguire la finale godendosi l’atmosfera de La Siesta.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 95 96 53 45

Espanol :

a partir de las 19.30 h ? Opción bar o restaurante

Una velada mágica, intuitiva y festiva, llevada por las energías luminosas del verano.

Consultas de videncia gratuitas con Patricia Catelin (por orden de llegada) Entrada gratuita

Plato de oráculos: 15 ? Bebidas a partir de 5

El verano simboliza la claridad, la confianza y las revelaciones… ¡déjate guiar!

PISTA ? FIESTA DE BAILE

La Noche de las Generaciones ? De los años 70 a hoy

Con DJette Fanny, ¡un ambiente rítmico y festivo a través de 4 décadas de éxitos!

¡La pista arderá de buen humor y baile intergeneracional hasta altas horas de la noche!

TOP 14 FINAL ? RUGBY

Retransmisión en directo en un recinto independiente, ¡con sonido completo para que pueda disfrutar al máximo del partido!

Ideal para los aficionados al rugby que quieran seguir la final mientras disfrutan del ambiente de La Siesta.

Para más información, llame al 06 95 96 53 45

L’événement Nuit de la Voyance + Soirée dansante + Finale du Top 14 Capvern a été mis à jour le 2025-06-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65