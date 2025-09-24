Nuit de l’angoisse au Cinéma Lumière de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 20:30:00

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Le vendredi 24 octobre 2025 à 20h30

Le cinéma Lumière propose une soirée évènement « Nuit de l’angoisse » démarrant à 20h30 comprenant 4 films d’horreur notamment « Evanouis » et « Substitution » jusqu’au petit matin

Soirée interdite aux moins de 16 ans .

Cinéma Lumière Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 09 29

