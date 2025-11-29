Nuit de l’Aquafitness à la piscine Georges Hermant Piscine Georges Hermant PARIS
Nuit de l’Aquafitness à la piscine Georges Hermant Piscine Georges Hermant PARIS samedi 29 novembre 2025.
Au programme : des cours, de la bonne ambiance et un buffet !
Samedi 29 novembre, à partir de 18h45, profitez d’une soirée dédiée à l’aquafitness !
Le samedi 29 novembre 2025
de 18h45 à 20h00
payant
Prix d’entrée : 7€.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-29T19:45:00+01:00
fin : 2025-11-29T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-29T18:45:00+02:00_2025-11-29T20:00:00+02:00
Piscine Georges Hermant 8-10, rue David d Angers 75019 PARIS