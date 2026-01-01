Nuit de l’Aquafitness à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris

L’affiche officielle ; Crédits : Piscine Yvonne Godard

Samedi 31 janvier, venez participer à une soirée sport et bien-être à la piscine Yvonne Godard !

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h30 à 21h30

payant

7€ + prix d’une entrée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T20:30:00+01:00

fin : 2026-01-31T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T19:30:00+02:00_2026-01-31T21:30:00+02:00

Piscine Yvonne Godard 7 rue Serpollet 75020 Paris



Afficher la carte du lieu Piscine Yvonne Godard et trouvez le meilleur itinéraire

