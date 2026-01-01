Nuit de l’Aquafitness à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris

Nuit de l’Aquafitness à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris samedi 31 janvier 2026.

Affiche NAF 2026.
L’affiche officielle ; Crédits : Piscine Yvonne Godard

Samedi 31 janvier, venez participer à une soirée sport et bien-être à la piscine Yvonne Godard !
Le samedi 31 janvier 2026
de 19h30 à 21h30
payant

7€ + prix d’une entrée.

Tout public.

Piscine Yvonne Godard 7 rue Serpollet  75020 Paris


