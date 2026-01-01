Nuit de l’Aquafitness à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris
Nuit de l’Aquafitness à la piscine Yvonne Godard Piscine Yvonne Godard Paris samedi 31 janvier 2026.
Samedi 31 janvier, venez participer à une soirée sport et bien-être à la piscine Yvonne Godard !
Le samedi 31 janvier 2026
de 19h30 à 21h30
payant
7€ + prix d’une entrée.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-31T20:30:00+01:00
fin : 2026-01-31T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-31T19:30:00+02:00_2026-01-31T21:30:00+02:00
Piscine Yvonne Godard 7 rue Serpollet 75020 Paris
