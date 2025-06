Nuit de l’astronomie Lac Bleu Léognan 4 juillet 2025 20:00

Gironde

Chemin des Terres Rousses Léognan Gironde

2025-07-04 20:00:00

2025-07-04

2025-07-04

Nuit de l’Astronomie Vendredi 4 juillet au Lac Bleu de Léognan

À partir de 20h, venez vivre une soirée hors du temps sous les étoiles !

Installez-vous confortablement avec votre pique-nique et quelques couvertures, laissez-vous bercer par la fraîcheur du soir… et levez les yeux.

Des passionnés d’astronomie seront là pour vous faire découvrir les merveilles du ciel grâce à leurs télescopes et leur savoir. Constellations, planètes, histoires d’étoiles… autant de trésors à partager dans une ambiance conviviale.

Avec la commune de Léognan et l’association AG33 .

Lac Bleu Chemin des Terres Rousses

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 52 46 80 pascal.dubernet@mairie-leognan.fr

