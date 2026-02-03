Nuit de l’eau Soirée Aquadisco Chartres

Nuit de l’eau Soirée Aquadisco

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Samedi 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Soirée au profit de l’UNICEF pour soutenir l’accès à l’eau potable pour les enfants du monde entier. AquaDJ BY Sono 28 Animation danse avec le Studio 14. Dress code Soyez Fluo. Dons libres pour les actions eau et assainissement de l’UNICEF.

Avec la participation du Triathlon Academy 28 ; C’Chartres Métropole Natation ; C’Chartres natation artistique ; C’Chartres Métropole Subaqua. .

Rue du Médecin Général Beyne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Evening benefiting UNICEF to support access to drinking water for children worldwide. AquaDJ BY Sono 28 Dance animation with Studio 14. Dress code: Be Fluo. Free donations for UNICEF?s water and sanitation actions.

