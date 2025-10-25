Nuit de l’effroi | Haloween à Saint-Leu d’esserent Saint-Leu-d’Esserent

Nuit de l’effroi | Haloween à Saint-Leu d’esserent Saint-Leu-d’Esserent samedi 25 octobre 2025.

Nuit de l’effroi | Haloween à Saint-Leu d’esserent

19 Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 23:30:00

2025-10-25

Nuit de l’Effroi le 25 Octobre 2025 à la Base de Loisirs de Saint-Leu d’esserent.

Les zombies sont de retour à Saint-Leu… plus nombreux, plus rapides et plus imprévisibles que jamais. Leur objectif vous transformer ! Participez à une course d’orientation nocturne ponctuée d’obstacles et de rencontres avec le monde des morts-vivants.

Survivant partez à la recherche des balises dissimulées dans le parc, tout en échappant aux zombies et revenez vivant au camp de base.

Zombie rejoignez l’équipe des morts-vivants comme bénévole (inscription gratuite). Déguisement et maquillage recommandés.

Informations Plusieurs départs à partir de 19h choisissez votre vague

À partir de 14 ans (mineurs accompagnés d’un adulte)

Buvette et restauration sur place

Tarifs et inscriptions en ligne https://my.weezevent.com/nuit-de-leffroi-2eme-edition (Événement sponsorisé par Décathlon Saint-Maximin).

03 44 56 81 01 | scolaire.sport.direction@saintleudesserent.fr

19 Rue de la Garenne Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 81 01 scolaire.sport.direction@saintleudesserent.fr

English :

Nuit de l’Effroi on October 25, 2025 at the Base de Loisirs de Saint-Leu d’esserent.

The zombies are back in Saint-Leu? more numerous, faster and more unpredictable than ever. Their aim: to transform you! Take part in a night-time orienteering race punctuated by obstacles and encounters with the world of the undead.

Survivor: search for hidden beacons in the park, escape the zombies and return to base camp alive.

Zombie: join the undead team as a volunteer (free registration). Disguise and make-up recommended.

Information Several departures from 7pm: choose your wave

14 years and over (minors accompanied by an adult)

Refreshments and food on site

Prices and online registration: https://my.weezevent.com/nuit-de-leffroi-2eme-edition (Event sponsored by Décathlon Saint-Maximin).

03 44 56 81 01 | scolaire.sport.direction@saintleudesserent.fr

German :

Nacht des Schreckens am 25. Oktober 2025 in der Base de Loisirs in Saint-Leu d’esserent.

Die Zombies sind zurück in Saint-Leu? zahlreicher, schneller und unberechenbarer als je zuvor. Ihr Ziel: Sie zu verwandeln! Nehmen Sie an einem nächtlichen Orientierungslauf teil, der mit Hindernissen und Begegnungen mit der Welt der Untoten gespickt ist.

Überlebende: Machen Sie sich auf die Suche nach den im Park versteckten Markierungen, entkommen Sie den Zombies und kehren Sie lebend ins Basislager zurück.

Zombie: Schließen Sie sich dem Team der Untoten als Freiwilliger an (kostenlose Anmeldung). Verkleidung und Make-up werden empfohlen.

Informationen: Mehrere Abfahrten ab 19 Uhr: Wählen Sie Ihre Welle aus

Ab 14 Jahren (Minderjährige in Begleitung eines Erwachsenen)

Getränke und Essen vor Ort

Preise und Online-Anmeldung: https://my.weezevent.com/nuit-de-leffroi-2eme-edition (Veranstaltung gesponsert von Décathlon Saint-Maximin).

03 44 56 81 01 | scolaire.sport.direction@saintleudesserent.fr

Italiano :

Notte di paura il 25 ottobre 2025 al Centro ricreativo di Saint-Leu d’esserent.

Gli zombie sono tornati a Saint-Leu, più numerosi, più veloci e più imprevedibili che mai. Il loro obiettivo: trasformarvi! Partecipate a una corsa d’orientamento notturna costellata di ostacoli e incontri con il mondo dei morti viventi.

Sopravvissuto: cercate di trovare i segnalatori nascosti nel parco, sfuggendo agli zombie e tornando vivi al campo base.

Zombie: unisciti alla squadra dei non morti come volontario (registrazione gratuita). Si consiglia di travestirsi e truccarsi.

Informazioni Diverse partenze dalle 19:00: scegliete la vostra onda

A partire dai 14 anni (i minorenni sono accompagnati da un adulto)

Rinfreschi e cibo in loco

Prezzi e iscrizioni online: https://my.weezevent.com/nuit-de-leffroi-2eme-edition (Evento sponsorizzato da Décathlon Saint-Maximin).

03 44 56 81 01 | scolaire.sport.direction@saintleudesserent.fr

Espanol :

Noche de miedo el 25 de octubre de 2025 en el Centro de Ocio de Saint-Leu d’esserent.

Los zombis han vuelto a Saint-Leu… más numerosos, más rápidos y más imprevisibles que nunca. Su objetivo: ¡transformarle! Participe en una carrera de orientación nocturna salpicada de obstáculos y encuentros con el mundo de los muertos vivientes.

Superviviente: busca las balizas escondidas en el parque, escapa de los zombis y regresa con vida al campamento base.

Zombi: únete al equipo de muertos vivientes como voluntario (inscripción gratuita). Se recomienda disfrazarse y maquillarse.

Información Varias salidas a partir de las 19h: elige tu ola

A partir de 14 años (menores acompañados de un adulto)

Refrescos y comida in situ

Precios e inscripciones en línea: https://my.weezevent.com/nuit-de-leffroi-2eme-edition (Evento patrocinado por Décathlon Saint-Maximin).

03 44 56 81 01 | scolaire.sport.direction@saintleudesserent.fr

L’événement Nuit de l’effroi | Haloween à Saint-Leu d’esserent Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Creil Sud Oise