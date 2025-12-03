Nuit de l’électro 1ère édition Beauvais

Nuit de l’électro 1ère édition

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 21:00:00

fin : 2025-12-03 03:00:00

Date(s) :

2025-12-03

La première nuit électro débarque à Beauvais !

Hier, aujourd’hui, demain, les temporalités se croisent pour une soirée aux couleurs et sonorités contemporaines au sein d’un écrin médiéval.

Autour de Dj’s émergents et d’une tête d’affiche de renom, les artistes se succéderont durant cette nuit organisée par la Maladrerie Saint-Lazare et l’UniLaSalle Beauvais.

Avec l’assistance de direction artistique d’Arty Farty, Chloé viendra illuminer et enchanter ce voyage sonore noctambule dans une approche musicale transversale.

Une expérience détonante où les rythmes, les ambiances et les générations se croiseront !

Alors, le 3 décembre, de 21h à 3h, venez vibrer au sein des murs de la Maladrerie Saint-Lazare dans une soirée électro complètement folle, rendez-vous incontournable des noctambules curieux et des fêtards affûtés.

Pour faciliter la fête, des navettes gratuites sont prévues vers la maladrerie.

Partenariat Maladrerie Saint-Lazare et UniLaSalle Beauvais par la Commission Sono du Campus.

Coproduction Communauté d’agglomération et Ville de Beauvais.

Pour toute information 03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

LIEN BILLETTERIE https://www.onparticipe.fr/b/4aGlXVzf

English :

The first electro-night is coming to Beauvais!

Yesterday, today, tomorrow, time meets time for an evening of contemporary colors and sounds in a medieval setting.

The night, organized by Maladrerie Saint-Lazare and UniLaSalle Beauvais, will feature a succession of emerging DJs and a renowned headliner.

With the assistance of Arty Farty?s artistic direction, Chloé will illuminate and enchant this nocturnal sonic voyage with a cross-disciplinary musical approach.

An explosive experience where rhythms, moods and generations meet!

So, on December 3, from 9 p.m. to 3 a.m., come and vibrate within the walls of the Maladrerie Saint-Lazare in a completely mad electro evening, a must for curious night owls and keen party-goers.

To facilitate the party, free shuttles will be provided to the Maladrerie.

Partnership Maladrerie Saint-Lazare and UniLaSalle Beauvais through the Commission Sono du Campus.

Coproduction Communauté d’agglomération and Ville de Beauvais.

For further information: 03 44 15 67 62 or maladrerie@beauvaisis.fr

TICKETING LINK: https://www.onparticipe.fr/b/4aGlXVzf

German :

Die erste Elektro-Nacht landet in Beauvais!

Gestern, heute, morgen, die Zeitlinien kreuzen sich für einen Abend mit zeitgenössischen Farben und Klängen in einer mittelalterlichen Umgebung.

In dieser von der Maladrerie Saint-Lazare und der UniLaSalle Beauvais organisierten Nacht werden aufstrebende DJs und ein renommierter Headliner auftreten.

Mit der Unterstützung der künstlerischen Leitung von Arty Farty wird Chloé diese nächtliche Klangreise mit einem transversalen musikalischen Ansatz beleuchten und verzaubern.

Eine explosive Erfahrung, bei der sich Rhythmen, Stimmungen und Generationen überschneiden werden!

Am 3. Dezember können Sie von 21 bis 3 Uhr in den Mauern der Maladrerie Saint-Lazare einen verrückten Elektro-Abend erleben.

Um das Feiern zu erleichtern, gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service zur Maladrerie.

Partnerschaft Maladrerie Saint-Lazare und UniLaSalle Beauvais durch die Sono-Kommission des Campus.

Koproduktion Communauté d’agglomération und Stadt Beauvais.

Für weitere Informationen: 03 44 15 67 62 oder maladrerie@beauvaisis.fr

LINK ZUM KARTENVERKAUF: https://www.onparticipe.fr/b/4aGlXVzf

Italiano :

La prima notte electro arriva a Beauvais!

Ieri, oggi e domani si uniscono per una serata di colori e suoni contemporanei in un ambiente medievale.

La serata è organizzata dalla Maladrerie Saint-Lazare e dall’UniLaSalle Beauvais, con una line-up di DJ emergenti e un grande headliner.

Con l’assistenza della direzione artistica di Arty Farty, Chloé illuminerà e incanterà questo viaggio sonoro notturno con un approccio musicale interdisciplinare.

Un’esperienza esplosiva dove ritmi, umori e generazioni si incontrano!

Il 3 dicembre, dalle 21.00 alle 3.00, venite a vibrare tra le mura della Maladrerie Saint-Lazare in una serata electro completamente folle, imperdibile per i curiosi nottambuli e gli appassionati di feste.

Per facilitare la festa, saranno disponibili bus navetta gratuiti per la Maladrerie.

Partnership Maladrerie Saint-Lazare e UniLaSalle Beauvais attraverso la Commissione Campus Sound.

Coprodotto dalla Communauté d’agglomération e dalla Città di Beauvais.

Per ulteriori informazioni: 03 44 15 67 62 o maladrerie@beauvaisis.fr

LINK PER LA BIGLIETTERIA: https://www.onparticipe.fr/b/4aGlXVzf

Espanol :

¡La primera noche electro llega a Beauvais!

Ayer, hoy y mañana se dan cita en una velada de colores y sonidos contemporáneos en un marco medieval.

Organizada por la Maladrerie Saint-Lazare y UniLaSalle Beauvais, la velada contará con un cartel de DJs emergentes y un cabeza de cartel de renombre.

Con la ayuda de la dirección artística de Arty Farty, Chloé iluminará y encantará este viaje sonoro nocturno con un enfoque musical transversal.

Una experiencia explosiva en la que confluyen ritmos, estados de ánimo y generaciones

Así pues, el 3 de diciembre, de 21:00 a 3:00, venga a vibrar entre los muros de la Maladrerie Saint-Lazare en una velada electro completamente loca, imprescindible para los noctámbulos curiosos y los fiesteros entusiastas.

Para facilitar la fiesta, habrá autobuses lanzadera gratuitos hasta la Maladrerie.

Colaboración Maladrerie Saint-Lazare y UniLaSalle Beauvais a través de la Comisión Sonido Campus.

Coproducido por la Communauté d’agglomération y la Ciudad de Beauvais.

Para más información: 03 44 15 67 62 o maladrerie@beauvaisis.fr

ENLACE PARA LA VENTA DE ENTRADAS: https://www.onparticipe.fr/b/4aGlXVzf

