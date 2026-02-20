Nuit de l’équinoxe La Couronne Martigues

Nuit de l’équinoxe

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h30. La Couronne Chemin de la batterie Martigues Bouches-du-Rhône

Le club d’astronomie de Martigues vous convie à une soirée d’observation lors des Nuits de l’Equinoxe.

L’occasion de (re)découvrir les merveilles du ciel d’hiver (Nébuleuse d’Orion, Pleiades…) ainsi que quelques planètes dont la géante Jupiter!

Pas de réservation nécessaire. .

La Couronne Chemin de la batterie Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 64 09 11 36

English :

The Martigues astronomy club invites you to an observation evening during the Equinox Nights.

