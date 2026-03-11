Nuit de l’équinoxe Puy des Redondes Naves

Nuit de l’équinoxe

Puy des Redondes Lieu-dit Ceron Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avec la participation du club d’Astronomie du Limousin Dès 18 h animation gratuite Découvert des télescopes A la nuit tombée, présentation du ciel et des constellations .

Puy des Redondes Lieu-dit Ceron Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 35 17 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nuit de l’équinoxe Naves a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze