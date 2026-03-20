Nuit de l’Escloupeto

Esplanade des ruthènes Rodez Aveyron

Tarif : 18 – 18 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nuit de l’Escloupeto Samedi 18 Avril 2026 à la salle des fêtes de Rodez à partir de 20h, animée par l’orchestre Véronique Pomiès.

Quelques nouveautés pour cette 45ème édition

– Plus de temps accordé au bal,

– Une planche rouergate à savourer tout au long de la soirée,

Mais toujours

– Des spectacles pour garder l’esprit de l’Escloupèto !

Inscriptions et renseignements au 06.46.46.65.07.

Soirée gourmande 26 euros. Spectacle et bal seuls 18 euros. .

Esplanade des ruthènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 46 46 65 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nuit de l’Escloupeto: Saturday April 18, 2026 at the Salle des fêtes in Rodez from 8pm, with live music by Véronique Pomiès.

L’événement Nuit de l’Escloupeto Rodez a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)