Nuit de l’Escloupeto Rodez
Nuit de l’Escloupeto Rodez samedi 18 avril 2026.
Nuit de l’Escloupeto
Esplanade des ruthènes Rodez Aveyron
Tarif : 18 – 18 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Nuit de l’Escloupeto Samedi 18 Avril 2026 à la salle des fêtes de Rodez à partir de 20h, animée par l’orchestre Véronique Pomiès.
Quelques nouveautés pour cette 45ème édition
– Plus de temps accordé au bal,
– Une planche rouergate à savourer tout au long de la soirée,
Mais toujours
– Des spectacles pour garder l’esprit de l’Escloupèto !
Inscriptions et renseignements au 06.46.46.65.07.
Soirée gourmande 26 euros. Spectacle et bal seuls 18 euros. .
Esplanade des ruthènes Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 46 46 65 07
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English :
Nuit de l’Escloupeto: Saturday April 18, 2026 at the Salle des fêtes in Rodez from 8pm, with live music by Véronique Pomiès.
L’événement Nuit de l’Escloupeto Rodez a été mis à jour le 2026-03-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)