Nuit de l’étoile Beuzec-Cap-Sizun
Nuit de l’étoile Beuzec-Cap-Sizun samedi 16 août 2025.
Nuit de l’étoile
Clos du bourg Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Début : 2025-08-16 19:00:00
fin : 2025-08-16 01:00:00
2025-08-16
Soirée moules/frites concert avec le groupe shoes’ Daim. .
Clos du bourg Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 58 83 75 14
