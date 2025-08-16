Nuit de l’étoile Beuzec-Cap-Sizun

Nuit de l’étoile Beuzec-Cap-Sizun samedi 16 août 2025.

Nuit de l’étoile

Clos du bourg Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16 19:00:00

fin : 2025-08-16 01:00:00

Date(s) :

2025-08-16

Soirée moules/frites concert avec le groupe shoes’ Daim. .

Clos du bourg Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 58 83 75 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nuit de l’étoile Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz