Nuit de l(Horreur 2025 – la saison vient de commencer POP CORN LABYRINTHE Yvelines (Jouars Pontchartrain) Jouars-Pontchartrain

Nuit de l(Horreur 2025 – la saison vient de commencer Samedi 20 septembre, 21h00 POP CORN LABYRINTHE Yvelines (Jouars Pontchartrain) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:45:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-20T23:45:00

Nocturnes de l’Horreur

Êtes vous prêts à passer la nuit la plus terrifiante de votre vie ?

Frémissez de terreur lors de nos nocturnes de l’horreur! Plongez au cœur de l’effroi avec des activités qui vous feront frissonner, alors que des zombies rôdent dans notre labyrinthe, prêts à vous poursuivre. Oserez-vous affronter l’angoisse et l’adrénaline dans cette expérience palpitante? Réservez vos billets dès maintenant pour une nuit mémorable empreinte de frayeur et d’aventure !

Devenez un monstre ou un survivant :

Le survivant : survivez pendant 1h en étant traqué par d’horribles créatures (déconseillé au – 16 ans)

Le monstre : poursuivez des âmes innocentes de nuit dans notre dédale en vous grimant en une véritable abomination (interdit au – 18 ans)

Alors, qui s’en échappera vivant ?

POP CORN LABYRINTHE

Yvelines (Jouars Pontchartrain)

718 Route des

Mousseaux (D15)

78760 Jouars Pontchartrain

️ Réservation obligatoire sur notre site :

https://www.popcornlabyrinthe.fr/yvelines/?utm_source=facebook&utm_medium=ads&utm_campaign=datashake%20-%20ACQ%20-%20Broad&utm_content=H%2FF%20-%2018%2B%20-%20Broad%20-%20Yvelines&utm_id=23857061532120117&utm_term=23857061532210117&fbclid=IwY2xjawMJUs5leHRuA2FlbQEwAGFkaWQBqyWWECy-1gEebQRtDNQrVTu_4_orGuYkaHDRt-i3VM9pACjlvZZHoOCTSJgqPdSmwO51p_o_aem_W2QTHsTxBhFlzBfzjoWkuQ#activites-de-nuit

Pop Corn Labyrinthe Yvelines (Jouars Pontchartrain)