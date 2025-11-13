Nuit de l’Orientation 2025 Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès 17200 Royan Royan

Nuit de l’Orientation 2025 Jeudi 13 novembre, 17h00 Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès 17200 Royan Charente-Maritime

À l’occasion de la Nuit de l’Orientation 2025, des professionnels et experts de l’orientation représentant une centaine de métiers se mobilisent pour permettre d’explorer des métiers, inspirer et trouver des réponses concrètes en matière d’orientation.

Une soirée pour sensibiliser les collégiens, lycéens et leurs parents en favorisant la rencontre avec des représentants de multiples métiers et acteurs de l’orientation. Nuit Orientation