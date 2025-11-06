Nuit de l’Orientation CCI TARBES, Tarbes
Nuit de l’Orientation CCI TARBES, Tarbes jeudi 6 novembre 2025.
Nuit de l’Orientation Jeudi 6 novembre, 14h00 CCI TARBES, Hautes-Pyrénées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-06T14:00:00+01:00 – 2025-11-06T20:00:00+01:00
Fin : 2025-11-06T14:00:00+01:00 – 2025-11-06T20:00:00+01:00
Rencontrer des professionnels du département des Hautes-Pyrénées, de différents secteurs d’activité, qui viennent échanger et partager leurs expériences
Découvrir les métiers et les opportunités offertes , le contenu et les exigences des métiers dans un cadre convivial
Donner l’envie d’entreprendre
Echanger avec des spécialistes de l’orientation
CCI TARBES, 1 Rue des Evadés de France, 65000 TARBES Tarbes 65000 Figarol Hautes-Pyrénées Occitanie
Aider les jeunes à définir leur projet professionnel en leur faisant découvrir différentes filières nuit