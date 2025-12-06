Nuit de l’Orientation CFA UTEC Avon

Nuit de l’Orientation Samedi 6 décembre, 14h00 CFA UTEC Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

Fin : 2025-12-06T14:00:00 – 2025-12-06T19:00:00

La Nuit de l’Orientation en Seine-et-Marne est un événement phare organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie. Elle a pour ambition d’accompagner les jeunes, les parents et les adultes en reconversion dans la construction de leur projet professionnel, dans une ambiance conviviale et dynamique.

Gratuite et ouverte à tous, cette soirée propose un large panel d’activités : entretiens individuels avec des conseillers d’orientation, échanges directs avec des professionnels issus de secteurs variés, ateliers thématiques sur les métiers porteurs, et tests d’intérêts pour mieux cerner ses aptitudes.

L’événement met également en avant les filières locales, les formations disponibles en Seine-et-Marne et les besoins des entreprises du territoire, favorisant ainsi la mise en relation entre talents et opportunités.

En réunissant sur un même lieu les acteurs économiques, éducatifs et institutionnels, la Nuit de l’Orientation contribue activement à la valorisation des métiers, à la promotion des parcours professionnels diversifiés et à l’accompagnement des jeunes dans leurs choix d’avenir.

Elle s’inscrit pleinement dans une démarche d’inclusion, d’attractivité territoriale et de valorisation des compétences locales.

CFA UTEC 1 Rue du Port de Valvins, 77215 Avon Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France

