Nuit de l’Orientation Espace Congrès à l’Espace Economique Brive-la-Gaillarde

Nuit de l’Orientation Mercredi 19 novembre, 16h00 Espace Congrès à l’Espace Economique Corrèze

Début : 2025-11-19T16:00:00 – 2025-11-19T21:00:00

Fin : 2025-11-19T16:00:00 – 2025-11-19T21:00:00

La manifestation aura lieu le mercredi 19 novembre 2025 de 16H00 à 21H00. Pour cette nouvelle édition, nous avons choisi un mercredi afin de répondre à une demande des familles, des collèges, lycées et partenaires, afin d’assurer une ouverture plus large sur le territoire. Le thème fédérateur, en continuité des éditions 2023 et 2024, sera « Les galeries la paillette, le grand magasin de l’orientation ». Notre objectif : prioriser la dimension filières/métiers. Plusieurs espaces découverte métiers : 1/Restauration – Métiers de bouche – Tourisme -Hôtellerie. 2/Industrie. 3/Industrie agroalimentaire – Environnement. 4/Commerce. 5/Coiffure – Esthétique. 6/Social SAP – Santé – Animation – Sport. 7/Métiers du secteur public. 8/Transport – Logistique. 9/Tertiaire – Droit – Banque – Assurance. 10/Numérique – Communication. 11/Agriculture – Fleuriste – Espace vert. 12/Armées – Sécurité. 13/BTP – Artisanat. 1 espace « Orient ‘express » avec les partenaires de l’orientation – Des espaces multimédia – Les CIO – 4 stands/conférences seront organisés pendant la manifestation : « Se former par l’alternance » – « Parcoursup » – « Pass métiers » – « Orientation et handicap : c’est possible ! ». Une animation sous forme « d’Escape Game métiers » et de quizz incitant le passage sur tous les espaces et la découverte de plusieurs métiers sera assurée. Cette année, nous allons renforcer les démonstrations métiers avec les professionnels.

Notre manifestation a lieu en même temps que : »La semaine européenne du handicap » (Partenariat renforcé avec Cap Emploi Corrèze), « La semaine de l’industrie » (Nous demandons la labélisation pour l’édition 2025), « La semaine école-entreprise » du MEDEF.

Comme en 2024, notre manifestation se veut sociale, solidaire, inclusive favorisant la mixité des publics et les rencontres intergénérationnelles, éco responsable (le bâtiment où a lieu la manifestation répond aux normes d’écoresponsabilité : normes BBC gestion de l’énergie, tri des déchets…). La mobilité est prise en compte avec une communication autour du covoiturage, l’incitation à prendre les « bus de l’orientation » affrétés sur le territoire ainsi que l’utilisation des vélos en libre-service sur la ville de Brive. L’impression papier sera limitée et se fera sur du papier recyclé, au même titre que les goodies et objets publicitaires. Sur le volet restauration, nous serons en 100% producteurs locaux.

13 espaces « découverte métiers » – 30 secteurs d’activités représentés – 200 professionnels participants (Entreprises, secteur public, associatif…)

Espace Congrès à l’Espace Economique 10 avenue du général Leclerc Maréchal de France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://correze.cci.fr/nuit-orientation »}]

L’objectif de cet évènement est d’accompagner les participants dans leur choix d’orientation.