Nuit de l’Orientation Espace Villars Neuvy

Nuit de l’Orientation Jeudi 27 novembre, 17h00 Espace Villars Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T17:00:00 – 2025-11-27T21:00:00

Fin : 2025-11-27T17:00:00 – 2025-11-27T21:00:00

Dans le cadre du Mois de la Découverte des Métiers et afin de proposer aux jeunes et à leur famille d’aborder la question de leur avenir professionnel sans stress, la CCI Allier organise le jeudi 27 novembre 2025 de 17h à 21h la Nuit de l’Orientation.

Il s’agit d’un moment privilégié pour permettre aux jeunes et à leurs parents de s’informer sur l’orientation et les métiers.

Des entreprises emblématiques de différents secteurs se mobilisent pour présenter leurs activités porteuses, où les besoins en recrutement sont importants.

C’est l’occasion pour les jeunes de découvrir et d’échanger avec les professionnels et les spécialistes de l’orientation.

Espace Villars Route de Montilly, 03000 Moulins Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cet événement, en accès libre et gratuit, a pour objectif de permettre à un large public de découvrir un vaste panel de métiers.