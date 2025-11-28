NUIT DE L’ORIENTATION Juraparc Montmorot

NUIT DE L’ORIENTATION Vendredi 28 novembre, 17h00 Juraparc Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T17:00:00+01:00 – 2025-11-28T21:00:00+01:00

Fin : 2025-11-28T17:00:00+01:00 – 2025-11-28T21:00:00+01:00

Face à la diversité des métiers, à la multitude des formations proposées et à la complexité du choix des parcours professionnels, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura et ses partenaires organisent la 1ère Nuit de l’Orientation.

Cet évènement vise à accompagner les collégiens, lycéens, étudiants, informer leurs parents, mais également accompagner les publics en reconversion ou en réorientation.

Très différent d’un salon, ce temps fort permet de réfléchir à son avenir en rencontrant les professionnels des entreprises pour parler librement de leurs métiers, en étant aussi conseillé par des spécialistes de l’orientation qui échangent avec les jeunes et moins jeunes.

L’objectif de cette soirée est de progresser sur son orientation en bénéficiant d’une complémentarité d’acteurs présents en un même lieu. Pour parvenir à cette alchimie, la Nuit de l’Orientation c’est :

Un vendredi soir, pour que ce moment soit vécu comme une sortie

Une ambiance détendue pour dédramatiser l’orientation scolaire et professionnelle

Des animations et rencontres avec des professionnels (job-dating, tests, conférences, ateliers et animations…) qui rythment la soirée !

La nuit de l’orientation ce sont 4 espaces :

PROFESSIONNELS MÉTIERS : Speed meeting des métiers. Échange de 10 et 15 minutes avec des professionnels qui feront découvrir leurs métiers au quotidien et leurs parcours.

IMMERSION : Explorer les métiers grâce à la réalité virtuelle et des démonstrations (ex : camion de l’industrie de l’UIMM, entreprises industrielles)

TESTS MÉTIERS – ORIENTATION/RECONVERSION : Éclaircir son projet professionnel en s’informant auprès de professionnels de l’orientation et de tests interactifs, pour mieux se connaître, analyser ses compétences/aptitudes et orienter ses recherches

MINI CONFÉRENCES : « Parcoursup » et « Tout savoir sur l’apprentissage/ l’alternance »

Juraparc rue du 19 mars 1962, 39570 Montmorot Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

S’orienter et découvrir des métiers de façon ludique et convivial orientation collégiens

CCI Jura