Nuit de l’Orientation Parc des Expositions Avignon

Début : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T21:00:00

Fin : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T21:00:00

La Nuit de l’Orientation permet de se projeter positivement dans son futur, de confronter ses envies aux réalités des métiers en échangeant en toute convivialité avec des professionnels d’entreprises qui recrutent et des conseillers en orientation, en reconversion et de découvrir pour chacun une multitude de possibles.

Parc des Expositions Chemin des Felons, 84140 Avignon Avignon 84000 Quartier Agroparc Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Rendez-vous incontournable de l’orientation et de la réorientation à destination des jeunes et des adultes