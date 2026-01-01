Nuit de (Micro)-Folie à la Micro-Folie Berry Loire Puisaye 10e nuit de la lecture

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Le Château de Trousse-Barrière à Briare accueille la 10e Nuit de la Lecture de 20h à 22h, dans le cadre du cycle Nuit de Folie de la Micro-Folie Berry Loire Puisaye. Un rendez-vous culturel immersif pour célébrer les mots, les textes et le plaisir de lire dans un cadre patrimonial.

Le 24 janvier, le Château de Trousse-Barrière à Briare ouvre ses portes de 20h à 22h pour accueillir la 10e Nuit de la Lecture, proposée dans le cadre du cycle Nuit de Folie de la Micro-Folie Berry Loire Puisaye. Dans l’atmosphère feutrée de ce lieu patrimonial, le public est invité à célébrer la lecture sous toutes ses formes, à travers des temps de découverte, d’écoute et de partage autour des textes. Cette soirée culturelle offre une parenthèse hors du temps, propice à l’évasion et à la curiosité, où les mots prennent une résonance particulière. Un rendez-vous accessible à tous, pensé pour vivre la lecture autrement et redécouvrir le plaisir des histoires dans un cadre exceptionnel. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de Trousse-Barrière in Briare hosts the 10th Nuit de la Lecture (Night of Reading) from 8pm to 10pm, as part of the Micro-Folie Berry Loire Puisaye’s Nuit de Folie cycle. An immersive cultural event to celebrate words, texts and the pleasure of reading in a heritage setting.

L’événement Nuit de (Micro)-Folie à la Micro-Folie Berry Loire Puisaye 10e nuit de la lecture Briare a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX