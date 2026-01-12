Nuit de (Micro)-Folie à la Micro-Folie Berry Loire Puisaye initiation à l’astronomie Briare

Nuit de (Micro)-Folie à la Micro-Folie Berry Loire Puisaye initiation à l’astronomie

2 Avenue Yver Bapterosses Briare Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-01 2026-02-21 2026-03-01

Dans le cadre de son cycle sur la Nuit, la Micro-Folie Berry Loire Puisaye propose trois rendez-vous pour s’initier à l’astronomie. Le 1er février pour découvrir les bases, le 21 février pour une soirée d’observation des étoiles, et le 1er mars pour comprendre les enjeux de la pollution lumineuse.

La Micro-Folie Berry Loire Puisaye propose un cycle d’animations dédié à l’astronomie, pour découvrir le ciel et mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent. Le 1er février, une séance d’initiation permet d’acquérir les bases et de se familiariser avec l’observation. Le 21 février, place à une soirée d’observation des étoiles pour apprendre à repérer constellations et astres à l’œil nu ou avec du matériel adapté. Le 1er mars, une rencontre est consacrée à la pollution lumineuse et à ses impacts sur l’environnement et notre rapport au ciel nocturne. Accessible à tous, ce cycle mêle découverte scientifique, sensibilisation et émerveillement, dans une approche à la fois pédagogique et immersive. .

2 Avenue Yver Bapterosses Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 74 96 68 68 mairie@villedebriare.fr

English :

As part of its Night cycle, the Micro-Folie Berry Loire Puisaye is offering three events to introduce you to astronomy. February 1 to discover the basics, February 21 for an evening of stargazing, and March 1 to understand the issues surrounding light pollution.

