NUIT DE MODE PAR LE CLUB KIWANIS Béziers

NUIT DE MODE PAR LE CLUB KIWANIS

place des Albigeois Béziers Hérault

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Défilé caritatif du Club Kiwanis mode, patrimoine et solidarité au profit des enfants du territoire.

Au cœur du centre historique de Béziers, le Kiwanis organise un défilé de mode caritatif dans l’un des lieux les plus singuliers de la ville l’Hôtel La Prison, ancien édifice patrimonial réhabilité avec soin. Cette soirée offre l’occasion de découvrir un site emblématique tout en mettant en lumière les créateurs et commerçants biterrois.

Fidèle à ses valeurs — solidarité, engagement citoyen, soutien à l’enfance et action locale — le Kiwanis Béziers Paul Riquet innove, bouge, rassemble et mobilise chaque année bénévoles et partenaires pour financer des projets en faveur des enfants du territoire. Ce défilé associe ainsi patrimoine, créativité et générosité, dans l’esprit d’une ville qui valorise autant son histoire que ses initiatives solidaires.

Un rendez‑vous idéal pour vivre Béziers autrement, entre découverte culturelle et engagement humanitaire. .

place des Albigeois Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Kiwanis Club charity fashion show: fashion, heritage and solidarity for local children.

