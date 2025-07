Nuit des abbayes Coly-Saint-Amand

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

2025-08-15

21h visite contée de l’abbaye. 22h projection monumentale sur les murs de l’abbatiale. moment de convivialité. Sur réservation. 8€

Programme :

21h Visite contée de l’abbaye Louis, jeune écolier de Saint-Amand, entend parler de la légende du tombeau d’Amand. Le jeune garçon va alors tenter, avec l’aide de son amie Madeleine, de mettre la main sur un mystérieux trésor malgré la surveillance de l’abbé , l’érudit Jean Carrier.

22h Projection monumentale projection sur les murs de l’abbatiale d’une vidéo artistique etmusicale sur l’histoire du lieu.

Moment de convivialité.

Sur réservation .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 98 92

English :

9pm: guided tour of the abbey. 10pm: monumental projection on the walls of the abbey church. moment of conviviality. Reservations required. 8?

German : Nuit des abbayes

21 Uhr: Erzählte Führung durch die Abtei. 22 Uhr: Monumentale Projektion auf die Mauern der Abteikirche. Geselliger Moment. Nur mit Reservierung. 8?

Italiano :

ore 21.00: visita guidata dell’abbazia. ore 22.00: proiezione monumentale sulle pareti della chiesa abbaziale. momento di convivialità. Prenotazione obbligatoria. 8?

Espanol : Nuit des abbayes

21:00 h: visita guiada de la abadía. 22:00 h: proyección monumental en los muros de la iglesia abacial. momento de convivencia. Reserva obligatoria. 8?

L’événement Nuit des abbayes Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère